Засновника та колишнього CEO криптовалютної біржі FTX і трейдингової компанії Alameda Research Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув’язнення. Вирок оголосив окружний суддя США Льюїс Каплан, повідомляє CNBC.

У листопаді минулого року колишнього мільярдера визнали винним за всіма сімома пунктами обвинувачення. Шість із них пов’язані з шахрайством, а один – із відмиванням грошей.

Шахраю загрожував максимальний термін ув’язнення – близько 110 років. Щоправда, прокурори вимагали для колишнього банкіра від 40 до 50 років ув’язнення. А от його захист просив від п’яти до шести з половиною років за ґратами.

«Існує ризик, що ця людина може зробити щось дуже погане в майбутньому», – сказав суддя перед оголошенням вироку.

Крім цього, колишній бізнесмен має також сплатити $11 млрд, які уряд зможе використати для відшкодування збитків жертвам шахрайства.

Сема Бенкмана-Фріда звинуватили у крадіжці мільярдів доларів коштів клієнтів FTX для покриття збитків хедж-фонду Alameda Research. Проте він заявляв, що не обманював клієнтів криптовалютної біржі та не забирав їхні кошти, а Alameda «позичив» гроші у біржі.

Колишній мільярдер скористався бумом криптовалют, щоб накопичити статки, які оцінювалися в $26 млрд. Крах FTX восени 2022 року після шквалу виведення коштів клієнтів знищив статки та репутацію Сема Бенкмана-Фріда.