Засновник та колишній CEO криптовалютної біржі FTX і трейдингової компанії Alameda Research Сем Бенкман-Фрід, якого нещодавно засудили до 25 років ув’язнення за шахрайство, подав апеляцію для оскарження вироку. Про це пише Reuters.

Втім, розгляд апеляції може тривати роки. Адвокатам колишнього мільярдера треба буде переконати Окружний суд і, можливо, Верховний суд США в тому, що суддя Льюїс Каплан припустився значних помилок, які позбавили Бенкмана-Фріда законних прав і зробили судовий процес несправедливим.

Нагадаємо, що колишній бізнесмен скористався бумом криптовалют, щоб накопичити статки розміром у $26 млрд. Крах FTX у 2022 році знищив статки та репутацію Сема Бенкмана-Фріда.

Його звинуватили у крадіжці мільярдів доларів коштів клієнтів FTX для покриття збитків хедж-фонду Alameda Research. Однак колишній мільярдер заперечував обман клієнтів.

У листопаді минулого року його визнали винним за всіма сімома пунктами обвинувачення. Шість із них пов’язані з шахрайством, а один – із відмиванням грошей.

Сему Бенкману-Фріду загрожувало максимально близько 110 років ув’язнення, хоча прокурори наполягали на терміні від 40 до 50 років. А от захист колишнього бізнесмена просив для нього від п’яти до шести з половиною років за ґратами.

Зрештою в кінці березня цього року окружний суддя США Льюїс Каплан оголосив вирок, який передбачає для колишній CEO криптовалютної біржі 25 років ув’язнення. Також його зобов’язали сплатити $11 млрд, які уряд зможе використати для відшкодування збитків жертвам шахрайства.