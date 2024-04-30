Цього року компанія Xiaomi випустила свій перший електромобіль SU7, з яким збирається скласти конкуренцію таким автовиробникам як Tesla та Porsche. Вийде це чи ні, покаже час, поки що на старті продажів Xiaomi стикається з різними проблемами якості, втім скоріше за все виробник їх поступово вирішить. А що точно вдалося Xiaomi, так це привернути увагу до свого електромобіля, і не тільки характеристиками, але й можливістю встановлювати додаткові аксесуари.

У соцмережах набувають популярності ролики, які розкривають можливості кастомізації салону Xiaomi SU7. Виробник передбачив можливості встановити в авто цілий ряд аксесуарів і тепер продає їх окремо.

Як видно з відео, власники SU7 можуть встановити в салоні додатковий електронний годинник зі спідометром, механічний блок керування інфотеймент системою та кліматом, які в базовій версії реалізовані через сенсорний екран, щось схоже на систему ароматизації салону, подушку під шию та навіть додаткову LED-підсвітку.

Загалом варто відзначити, що розміщувати в салоні додаткові конектори з можливістю встановлювати різноманітні аксесуари — це вдала ідея. Можливо інші виробники також візьмуть до уваги таку можливість, а може навіть розширять її.