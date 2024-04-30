Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не виключає вірогідність заборони TikTok на території Євросоюзу. Про це вона заявила під час дебатів у Маастрихті (Нідерланди), в яких брали участь провідні кандидати від партій на виборах у 2024 році, пише Politico.

“Це не виключено”, – зазначила вона після того, як модератор згадав про заборону платформи у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соцмережу.

Водночас вона підкреслила, що Єврокомісія була “найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах”.

“Ми точно знаємо про небезпеку TikTok”, – додала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що недавно Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо ByteDance впродовж року не продасть платформу. Документ до цього підтримала Палата представників та Сенат.

Невдовзі після цього інформовані джерела розповіли, що ByteDance скоріше обере варіант закрити TikTok у США, ніж продати платформу, якщо вичерпає всі законні методи для боротьби із американським законодавством про заборону соцмережі в країні.