Apple планує використати нову технологію Border Reduction Structure для iPhone 16, внаслідок чого рамки дисплея на наступному смартфоні можуть бути майже непомітні. Про це пише Phone Arena з посиланням на корейський сайт Sisajournal.

Технологію використовуватимуть Samsung та LG, які є головними поставниками дисплеїв Apple. Крім того, таке нововведення буде доступне на усіх версіях iPhone 16, а не лише на Pro.

Методи зменшення рамок, які Apple використовувала раніше, мали труднощі зі зменшенням нижньої рамки через проблеми з виділенням тепла, проте Border Reduction Structure начеб-то розв’язує цю проблему завдяки згортанню нижніх мідних дротів догори.

Раніше повідомлялось, що iPhone 16 отримає процесор A18, який буде виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом, 8 ГБ оперативної пам’яті та вертикальне розміщення камер. Моделі Pro та Pro Max також матимуть Wi-Fi 7 та швидше з’єднання з мережею.