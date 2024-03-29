Лише близько 28% американців підтримують заборону TikTok. Про це свідчать результати опитування компанії Savanta, пише Gizmodo.

Водночас респонденти вважають можливим знайти спосіб обійти заборону TikTok. Приблизно 60% опитаних заявили, що «їхні друзі» продовжили б користуватися соцмережею, якщо її заборонять.

Також американці кажуть, що вони, ймовірно, збільшили б використання інших відео-орієнтованих мереж, таких як YouTube (34%) та Instagram (30%), якби вони не мали доступу до TikTok.

Близько 69% американців заявили, що TikTok та інші соціальні мережі повинні робити більше для захисту їхніх персональних даних, зокрема від іноземних урядів.

Крім того, 59% опитаних сказали, що соцмережі мають робити більше «для боротьби зі шкідливими висловлюваннями та зображеннями на своїх платформах». Близько 46% зауважили, що стурбовані ідеєю про те, що соцмережі можуть впливати на результати виборів.

Опитування провели серед 2 000 американців віком від 18 років з 19 по 25 березня. 13 березня Палата представників ухвалила законопроєкт «Про захист американців від програм, які контролюються іноземними противниками».

Згідно з документом, китайська компанія ByteDance має продати TikTok компанії, яка не буде пов’язана з китайською комуністичною партією, або додаток буде заблоковано у США. Зараз законопроєкт направлений до Сенату.