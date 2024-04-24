Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу. Про це пише AP.

Документ був частиною пакету іноземної допомоги, зокрема й Україні. “За” нього проголосували 79 сенаторів, а “проти” – 18.

Тепер документ передано на підпис президенту США Джо Байдену, який у своїй заяві одразу після ухвалення закону сказав, що підпише його в середу, 24 квітня.

Як відомо, у березні Палата представників ухвалили законопроєкт, спрямований на заборону платформи. Відповідно до нього, ByteDance мала би шість місяців на продаж платформи після того, як документ набуде чинності. Але він затримався у Сенаті.

Тож 20 квітня Палата представників ухвалила новий проєкт, який включає заборону TikTok у країні. Він передбачає, що ByteDance матиме до одного року на продаж соціальної мережі.

Після цього голосування у TikTok оприлюднили заяву, в якій сказано, що законопроєкт “розтопче” свободу слова.

На думку багатьох американських законодавців, TikTok становить загрозу національній безпеці США, оскільки Китай може змусити компанію поділитися даними своїх 170 мільйонів американських користувачів.