Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу. Про це пише AP.
Документ був частиною пакету іноземної допомоги, зокрема й Україні. “За” нього проголосували 79 сенаторів, а “проти” – 18.
Тепер документ передано на підпис президенту США Джо Байдену, який у своїй заяві одразу після ухвалення закону сказав, що підпише його в середу, 24 квітня.
Як відомо, у березні Палата представників ухвалили законопроєкт, спрямований на заборону платформи. Відповідно до нього, ByteDance мала би шість місяців на продаж платформи після того, як документ набуде чинності. Але він затримався у Сенаті.
Тож 20 квітня Палата представників ухвалила новий проєкт, який включає заборону TikTok у країні. Він передбачає, що ByteDance матиме до одного року на продаж соціальної мережі.
Після цього голосування у TikTok оприлюднили заяву, в якій сказано, що законопроєкт “розтопче” свободу слова.
На думку багатьох американських законодавців, TikTok становить загрозу національній безпеці США, оскільки Китай може змусити компанію поділитися даними своїх 170 мільйонів американських користувачів.
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