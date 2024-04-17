Відома українська ігрова аутсорс-студії Ulysses Graphics, яка працювала над такими франшизами як Call of Duty, Monster Hunter, Hitman, Farming Simulator тощо, запускає власний ігровий проєкт – Project Hover. Про це у спільноті Game Developers – Ukraine сповістив HR & Recruiter Manage Ulysses Graphics Роман Бичков.

Згідно з дописом Project Hover – це ретрофутуристичні перегони на авто з антигравами (хто сказав Hover Ace?!), мультіплеєром, крутими старими тачками тощо. Поки що над проєктом працює невелика команда з 10 людей, восени планується збільшення штату. Зараз Ulysses Graphics доробляє трейлер та геймплей гри.

Студія планує випустити Project Hover у Дочасному доступі Steam, а згодом і на PlayStation 5. Бажаючих взяти участь у тестуванні, допомагати фідбеком тощо запрошують приєднуватися до спільноти гри у Discord.

Створена у 2005 році Ulysses Graphics – одна з великих українських аутсорс-студій, яка входить до топ 25 геймдев-компаній України та спеціалізується на 2D/3D арті та анімації. В студії працює понад 100 людей.

Це вже не перший власний проєкт, який запускають українські аутсорс-команди. Можна згадати хоча б кооперативну Speed Crew від Wild Fields / N-iX Game & VR Studio, анонси Discovery від Stepico Games та SAND від студії Hologryph, Corsairs Legacy від Mauris. Це можна пояснити як зменшенням кількості аутсор-замовлень через кризу в ігровій індустрії та війну в Україні, а також тим, що аутсорс компанії достатньо виросли, щоб диверсифікувати бізнес і спробувати створювати власні ігри.

Наснаги Ulysses Graphics і чекаємо на трейлер Project Hover.