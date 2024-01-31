Відбувся офіційний реліз української гри Speed Crew від студії Wild Fields. Гра доступна на ПК у Steam та на PlayStation, XBOX. Раніше гра також виходила на Nintendo Switch.

Speed Crew це кооперативна гра для 1-4 гравців, у якій ви берете на себе роль учасника елітної команди піт-стопу, лагодите боліди та робити все можливе для перемоги.

Сюжет лінія складається з 4 перегонових чемпіонатів, які відбуватимуться протягом 4 десятиліть, з 70-х до 00-х, де вам потрібно робити все необхідне аби перемогти антигероя Домініона Торренто.

Гра має як локальний, так і онлайн кооператив, унікальні рівні та перешкоди, які кидатимуть вам складні виклики, стилізовану 3D графіку з унікальним саундтреком для кожного десятиліття. Також у грі є широкі можливості кастомізації автомобілів та персонажів.

Зараз у Steam також можна спробувати демоверсію гри або придбати її зі знижкою 10% — всього за 315 гривень. Акція триватиме до 7 лютого.