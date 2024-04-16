Limitless Pendant – це нетиповий ШІ-аксесуар. Якщо Humane Ai Pin чи Rabbit R1 намагаються бути мультизадачними, то Limitless Pendant спеціалізується лише на записі та подальшій обробці всього, що чує його користувач. Про новий пристрій пише The Verge.

Маленький круглий девайс, який кріпиться на комір сорочки, фактично є мікрофоном, який надсилає записи в безпечне місце в хмарі.

Limitless Pendant, мабуть, найкраще сприймати як помічника для запам’ятовування, який транскрибує аудіозаписи – від окремих зустрічей до цілих днів – щоб сформувати архів інформації.

Пристрій зможе використовувати сховище записів і транскрибованих текстів, щоб окреслити головні висновки з робочої зустрічі або написати чернетку електронного листа.

Співзасновник і гендиректор Limitless Ден Сірокер називає це способом покращити вашу здатність запам’ятовувати та отримувати доступ до інформації, що виходить далеко за межі біологічних можливостей.

Компанія, яка донедавна була відома як Rewind, розпочала роботу в цифровому просторі з додатку, який відслідковує та запам’ятовує всю користувацьку діяльність на пристрої з можливістю подальшого опрацювання та виділення висновків.

Компанія залучила понад 33 мільйони доларів США від інвесторів, серед яких Сем Альтман з OpenAI.

“Особисто я проводжу кілька зустрічей поспіль, і я хочу бути на 100% зосередженим на людині, з якою зустрічаюся, – каже Сірокер. – Я не можу робити нотатки, щоб це не заважало мені спілкуватися з людиною, яка переді мною”.

ШІ-аксесуар Limitless Pendant вже продається за $99. Компанія очікує, що перші пристрої будуть відправлені вже в серпні.