Почали з’являтися перші огляди та відгуки про Humane Ai Pin – пристрій за $699, який працює на основі штучного інтелекту та мав би позбавити власників від потреби постійно використовувати смартфон.

Проте, як показують огляди від The Verge та Engadget, поки цей пристрій не вартий своїх грошей. Особливо враховуючи, що для роботи Ai Pin, окрім покупки за $699, потрібна ще й місячна підписка за $24.

Однією з найбільших проблем Ai Pin є те, наскільки повільно він працює. Щоб отримати відповідь на запитання, інколи потрібно понад 10 секунд. Та навіть не гарантує, що відповіді будуть точними чи взагалі правильними.

Ще однією проблемою є обмежена функціональність. Наприклад, пристрій не може встановити нагадування чи налаштувати будильник. Ці та деякі інші функції поки недоступні, хоча їх обіцяють додати у майбутніх оновленнях.

Окрім голосового спілкування Ai Pin може працювати як проєктор. Пристрій виводить інтерфейс із налаштуваннями та деякими програмами на руку користувача. Подальше використання цього інтерфейсу відбувається через жести. Користувачі можуть читати повідомлення, переглядати текстові варіанти відповідей, перемикати музику та більше.

Однак це теж працює не надто добре, а на вулиці проєкцію майже не видно навіть у похмуру погоду. Якщо виконувати якісь стандартні речі, то все – не так погано, проте вводити паролі, відповідати на повідомлення чи робити щось складніше, що вимагає більше кількох жестів, стає дуже незручно.

Ai Pin також може бути доволі гарячим – до критичних температур не доходить, але дискомфорт під час носіння це викликає. Інколи пристрій сам оголошує про те, що він занадто гарячий і просто перезавантажується.

Загалом оглядачі кажуть, що це – чудова ідея, і подекуди Humane Ai Pin виконує свою роботу. Легко можна отримати відповідь на питання про погоду, прийняти дзвінок, ввімкнути музику, хоча й тут є проблема, бо поки пристрій підтримує лише Tidal.

Але недоліків у пристрої набагато більше – потрібно ще чимало оновлень та покращень, щоб Ai Pin виправдав свою цінну та зміг стати чимось справді корисним.