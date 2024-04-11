У США запропонований термін продажу платформи TikTok, яка належить китайській компанії ByteDance, можуть подовжити до одного року. Про це заявила голова Комітету Сенату з питань торгівлі Марія Кантвелл, пише Reuters.

Як відомо, в середині березня Палата представників ухвалила законопроєкт «Про захист американців від програм, які контролюються іноземними противниками».

Документ передбачає, що ByteDance має продати TikTok компанії, яка не буде пов’язана з китайською комуністичною партією, або додаток буде заблоковано у США. На продаж наразі передбачено близько шести місяців після набуття чинності закону. Зараз цей проєкт направлений до Сенату.

Однак тепер Марія Кантвелл каже, що їй подобається ідея подовжити термін продажу до одного року.

«Я думаю, що це було б хорошим компонентом для гарантування успіху, – зауважила вона. – Ми говоримо з нашими колегами, у людей є питання».

Результати нещодавнього опитування компанії Savant свідчать, що лише близько 28% американців підтримують заборону TikTok. Водночас респонденти вважають можливим знайти спосіб обійти заборону TikTok. Приблизно 60% опитаних заявили, що «їхні друзі» продовжили б користуватися соцмережею, якщо її заборонять.