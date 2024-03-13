CNN повідомили, що Палата представників ухвалила законопроєкт «Закон про захист американців від програм, які контролюються іноземними противниками», який може призвести до заборони TikTok у США.

Згідно з даним законом китайська компанія ByteDance має продати TikTok компанії не пов’язаній з китайською комуністичною партією, або ж додаток буде заблоковано на території Сполучених Штатів.

З моменту вступу законопроєкту в законну силу ByteDance матиме близько 5 місяців для продажу соціальної мережі.

Це викликало бурхливу реакцію: американські користувачі TikTok почали отримувати push-сповіщення щодо потенційної заборони сервісу з боку Конгресу. Компанія закликала своїх клієнтів телефонувати до Конгресу, щоб додаток не блокували.

З іншого боку на перспективний товар вже почали з’являтись перші покупці, ми раніше писали, що колишній генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік висловлював зацікавленість в купівлі TikTok та спілкувався про це з нинішнім виконавчим директором ByteDance Чжаном Іміном.