Тимчасово окупований Калінінград, адміністративний центр Калінінградської області поки що існуючої рф, отримав нову/стару назву у польській локалізації Euro Truck Simulator 2. Тепер це Królewiec. На це звернув увагу один з гравців на Reddit.

Після окупації Східної Пруссії у 1946 р. влада СРСР змінила історичну назву столиці регіону Кенігсберга на Калінінград. Це назва діяла у тому числі й у Польщі до 9 травня 2023 року, коли, згідно з резолюцією KSNG (Комісія стандартизації географічних назв за межами Республіки Польща), було рекомендовано не використовувати назву Калінінград польською мовою. З того часу у Польщі використовують історичну польську назву міста – Królewiec.

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Розробники Euro Truck Simulator 2, чеська студія SCS Software, внесли відповідні виправлення у переклад. На жаль, поки що назва Królewiec використовується лише в польській версії гри. В усіх інших, включаючи українську, залишилася назва Калінінград.

У 2022 р. SCS Software вирішила не видавати присвячене росії доповнення Euro Truck Simulator 2 – Heart of Russia до перемоги України.

Нагадаємо, у жовтні 2022 р. у відповідь на фейкові референдуми росії на окупованих територіях у Твіттері розпочався флешмоб, згідно з яким 97,9% мешканців Калінінграду підтримали приєднання до Чехії, а місто отримало історичну назву Královec.