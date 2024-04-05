Legendary Pictures та Дені Вільньов працюють над створенням третьої частини «Дюни» / Dune. Студія підтвердила відповідну інформацію, пише Variety.

Фантастична стрічка «Дюна: Частина друга» / Dune: Part Two була однією з найбільш очікуваних кінопрем’єр цього року. Згідно з даними Box Office Mojo, фільм зібрав у світовому прокаті вже понад $631,2 млн.

У США збори досягли майже $256,5 млн, або 40,6% від загальної суми. У решті світу зібрано $374,7 млн – 59,4% від суми.

В українському прокаті «Дюна: Частина друга» вийшла 29 лютого. Фільм розповідає про міфічну подорож Пола Атріда та фременів на шляху помсти заколотникам, які знищили його родину. Картина стала продовженням стрічки «Дюна» / Dune: Part One, яка вийшла у 2021 році.

За інформацією The Verge, терміни початку виробництва третього фільму поки невідомі. Однак видання нагадало, що раніше цього року Дені Вільньов розповідав, що він вже «виклав слова на папері», думаючи про майбутнє франшизи.