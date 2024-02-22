Уже 29 лютого в українському прокаті стартує фантастична стрічка «Дюна: Частина друга» / Dune: Part Two. Це – сиквел фільму «Дюна» / Dune: Part One, який вийшов у 2021 році. Картина отримала високі глядацькі рейтинги та позитивні відгуки кінокритиків. А ще – шість премій «Оскар» та мільйони фанатів!

Редакція Mezha.Media разом із журналістами з усього світу напередодні очікуваної кінопрем’єри змогла поспілкуватися з командою, яка працювала над фільмом «Дюна: Частина друга».

Враженнями від роботи над проєктом поділився режисер Дені Вільньов та виконавці головних ролей, серед яких: Тімоті Шаламе (Пол Атрід), Зендея (Чані), Джош Бролін (Ґурні Галлек), Ребекка Ферґюсон (Леді Джессіка), Леа Сейду (леді Марґо Фенрінґ), Остін Батлер (Фейд-Раута Харконнен), Флоренс П’ю (Ірулан).

Дені Вільньов розповів про те, наскільки сиквел відрізняється від попередньої картини. За його словами, «Дюна» 2021 року була більш споглядальною – тоді глядачі побачили Пола Атріда підлітком, який став жертвою обставин, та людей, які намагалися вижити. Але нова стрічка – інакша.

«Я хотів зробити фільм більш жорстким, більш м’язистим. І, безумовно, я хотів зробити більш емоційний фільм. Я сподіваюся, що люди отримають цю емоцію», – розказав режисер.

Зміни в характері Пола Атріда окреслив також Тімоті Шаламе. Він описав свого героя як привілейована юнака, який протягом першої картини переживає особисту трагедію. Проте саме це дозволяє йому вирости.

«Але в цьому фільмі («Дюна: Частина друга» – ред.) ми бачимо, як Пол Атрід стає чоловіком, яким йому судилося бути, – заявив Тімоті Шаламе. – Він долає свій страх перед любов’ю, страх перед тим, що його місце серед фременів».

З натхненням про свою героїню говорить Зендея, яка в новій стрічці повернулася до ролі молодої фременки Чані. Акторка бачить її сильною та мужньою.

«Я думаю, що я люблю її, – каже Зендея. – Я думаю, що вона має такий вогонь всередині себе і таку пристрасть. Сила може проявлятися по-різному. У неї – через її серце. І все, що вона робить, я думаю, продиктоване її серцем і людьми, яких вона любить і про яких піклується».

Виконавиця ролі Чані також переконана, що фременка вірить в Пола Атріда інакше, ніж всі інші. Вона вірить в нього як в людину, а не як в Месію або пророцтво.

Джош Бролін у стрічці «Дюна: Частина друга» знову перевтілився у Ґурні Галлека. Він пригадав, що перша картина була «вступом» – тоді його герой навчав Пола Атріда стійкості, винахідливості та виживанню. Вважаючи, що втратив його, Ґурні Галлек відчуває гнів.

«А потім у Ґурні спалахує велике світло, коли він знову бачить Пола і розуміє, що той вижив. Це – свідчення того, що цей хлопець не тільки стає чоловіком і дорослішає, але й стає тим єдиним і перевершує все, що Ґурні міг знати», – поділився Джош Бролін.

Про свої відчуття говорить також Ребекка Ферґюсон, яка у фільмі «Дюна: Частина друга» знову зіграла Леді Джессіку. Приміром, акторці симпатизує те, що в її героїні є віра.

«Мені подобається в Джессіці те, що вона має віру. І ми можемо використовувати слово «фундаменталіст», – каже виконавиця ролі. – Я думаю, що вона настільки вірить у те, що створила, що ніщо не може стати їй на заваді».

Леа Сейду зіграла в картині роль леді Марґо Фенрінґ – вихованку ордена Бене Ґессерит. Французька акторка стала однією з виконавиць, які долучилися до світу «Дюни» вперше.

«Вона на місії. Вона трохи схожа на секретну агентку. І тому її дуже приваблюють навички Фейд-Раута. І вона, завдяки своїй силі, отримає те, що їй потрібно, – пояснила Леа Сейду. – Для мене це все ще залишається загадкою, тому що я не так багато про неї знаю. Але це було трохи хвилююче».

Також до картини «Дюна: Частина друга» долучився Остін Батлер. Він власне й зіграв Фейд-Раута Харконнена – це один зі спадкоємців роду Харконненів. За його словами, у фільмі він спробував дослідити своє «тіньове я». Цю роль він вважає викликом, адже вона відрізняється від інших проєктів, у яких актор брав участь.

Акторка Флоренс П’ю зіграла у сиквелі доньку імператора – Ірулан. Вона поділилася, що як і Остін Батлер, досі не грала такі ролі. Все тому, що традиційно виконавиця зображає на екрані гучних, самовпевнених та яскравих жінок. Але новий досвід їй, безумовно, сподобався.

А поки до української прем’єри стрічки «Дюна: Частина друга» лишаються лічені дні, радимо ще раз передивитися трейлери фільму та підготуватися до яскравих вражень. Буде справді потужно!