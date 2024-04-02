За неофіційною інформацією, Samsung працює над преміальною моделлю свого складаного смартфона – Galaxy Fold6 Ultra. Про це повідомляє GalaxyClub.

За останніми повідомленнями, компанія має у роботі одразу три моделі Fold6 – звичайну, дешевшу модель, яку можуть показати восени, та Ultra, яка поки готується лише для Південної Кореї.

Підтвердження цієї інформації з’явилося завдяки номеру моделі одного з пристроїв, над яким працює Samsung – SM-F958. Для прикладу, Galaxy Fold5 мав номер SM-F946, Galaxy Fold6 отримає номер SM-F956, а от всі Ultra смартфони компанія мають 8 у кінці, як-от S24 Ultra, який має номер SM-S928.

За повідомленнями GalaxyClub, зараз немає жодних подробиць щодо того, чи буде смартфон повністю лімітованим для Південної Кореї, чи все ж Samsung пізніше підготує версію для глобального релізу.

Нагадаємо, що раніше у мережі опублікували рендери та характеристики звичайної версії смартфона Samsung Galaxy Fold6.