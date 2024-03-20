Samsung може представити дешевший складаний смартфон Galaxy Fold6 восени. Про це пише корейське видання The Elec.

Влітку компанія представить звичайні версії складаних смартфонів Galaxy Fold6 та Galaxy Flip6, в той час, як бюджетнішу модель презентують приблизно у той же період, що й iPhone 16 – вересень-жовтень.

Крім того, трохи раніше цього року Samsung планує презентувати та випустити складані смартфони. Торік компанія почала виробництво пристроїв наприкінці травня, цього року ж планують на початку. Очікується, що смартфони поступлять у продаж в середині липня.

Зараз компанія зосереджена на тому, щоб зробити Fold6 тоншим за попередню модель. Це робиться через конкуренцію на ринку складаних смартфонів зі сторони Huawei та інших китайських виробників.

Водночас дешевша модель має бути ще тоншою. На відміну від стандартної моделі Galaxy Fold дешевша модель не матиме підтримки S Pen, через що смартфон вдасться зробити легшим та ще тоншим.

Зараз Samsung планує поставити близько 200-300 тисяч дешевших Galaxy Fold6, однак реліз смартфона у той самий період, що й нові iPhone може негативно позначитися на продажах.