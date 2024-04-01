Інсайдер Еван Бласс поділився відео тизерами майбутнього смартфона Motorola Edge 50 Ultra. Про це повідомляє GSMArena.

На тизерах, які виглядають як рекламні промо ролики, видно, що смартфон отримає заокруглені рамки дисплея. Також повідомляється, що Edge 50 Ultra отримає захисне скло Gorilla Glass та захист від води та пилу стандарту IP68.

Очікується, що смартфон матиме 6,7-дюймовий FHD+ екран з підтримкою частоти оновлення 165 Гц та стерео спікери.

Motorola Edge 50 Ultra матиме три камери – 50-мегапіксельну основну та 72-мм перископічний модуль, який, як очікується, запропонує 3-кратне оптичне збільшення. Третя лінза, ймовірно, буде надширококутна.

Нагадуємо, що раніше в мережі також з’являлись рендери Motorola Edge 50 Pro та Edge 50 Fusion. Щодо про, то в мережі з’явилась інформація, що смартфон отримає новий Snapdragon 8s Gen 3 та опції до 12 ГБ оперативної пам’яті та сховище на 512 ГБ.

Презентація усіх смартфонів повинна відбутися 3 квітня.