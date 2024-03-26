Презентація нових смартфонів Motorola, серед яких буде Edge 50 Pro та Edge 50 Fusion, має відбутися 3 квітня. Напередодні цього у мережі з’явилися рендери Fusion, якими поділилося видання GSMArena.

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Стверджується, що Motorola Edge 50 Fusion буде оснащений вигнутим 6,7-дюймовим pOLED-дисплеєм. Він працюватиме на чипі Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та сховищем ємністю 256 ГБ.

Основна камера матиме 50 МП, також буде додаткова ультраширока з 13 МП. Селфі камера у Fusion матиме 32 МП. Акумулятор отримає ємність 5 000 мА•год та підтримку швидкого заряджання потужністю 68 Вт.

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Модель Fusion отримає захист від води та пилу IP68, скло Gorilla Glass 5 і три кольори: Peacock Pink, Ballad Blue (веганська шкіра) та Tidal Teal.

Даних про ціну поки немає, проте очікується, що Motorola Edge 50 Fusion коштуватиме приблизно $300.