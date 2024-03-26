Презентація нових смартфонів Motorola, серед яких буде Edge 50 Pro та Edge 50 Fusion, має відбутися 3 квітня. Напередодні цього у мережі з’явилися рендери Fusion, якими поділилося видання GSMArena.

З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion
З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion
З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion

Стверджується, що Motorola Edge 50 Fusion буде оснащений вигнутим 6,7-дюймовим pOLED-дисплеєм. Він працюватиме на чипі Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та сховищем ємністю 256 ГБ.

Основна камера матиме 50 МП, також буде додаткова ультраширока з 13 МП. Селфі камера у Fusion матиме 32 МП. Акумулятор отримає ємність 5 000 мА•год та підтримку швидкого заряджання потужністю 68 Вт.

З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion
З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion
З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion
З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion
З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion
З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion

Модель Fusion отримає захист від води та пилу IP68, скло Gorilla Glass 5 і три кольори: Peacock Pink, Ballad Blue (веганська шкіра) та Tidal Teal.

Даних про ціну поки немає, проте очікується, що Motorola Edge 50 Fusion коштуватиме приблизно $300.

З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion
З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion
З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion
З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion
З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion
З’явилися рендери Motorola Edge 50 Fusion