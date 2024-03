Motorola може провести подію з презентацією нових продуктів 3 квітня. Очікується, що на заході представлять флагманські моделі Edge 50 Pro та Edge 50 Fusion. Про це пише Phone Arena.

Офіційних підтверджень того, що саме представлять на новому заході, немає. Motorola India лише оголосила про подію 3 квітня, де глядачі стануть «свідками злиття мистецтва та інтелекту». Захід має відбутися в Нью-Делі. Компанія зазначила, що додаткова інформація та офіційні запрошення будуть незабаром.

Попри відсутність будь-яких подробиць, ймовірним є те, що компанія представить смартфон Edge 50 Pro, характеристики якого нещодавно потрапили до мережі.

За повідомленнями, смартфон отримає вигнутий 6,7-дюймовий дисплей із частотою оновлення 165 Гц і 50-мегапіксельною потрійною задньою камерою, яка включатиме 13-мм ширококутну камеру та 73-мм телефото камеру з 6-кратним збільшенням.

Очікується, що смартфон матиме процесор Snapdragon 8 Gen 3 SoC, 12 ГБ оперативної пам’яті, акумулятором місткістю 4500 мА•год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 125 Вт і швидкої бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

Інсайдер One Leaks також підтвердив, що компанія працює над моделлю Edge 50 Fusion, яку пропустили у попередньому поколінні. За його повідомленням, смартфон матиме 6,7-дюймовий POLED дисплей, сховище на 256 ГБ та процесор Snapdragon 6 Gen 1.

Actually, there is an Edge 50 Fusion, codenamed Cusco,

w/ 6.7" POLED, 256GB storage, and Snapdragon 6 Gen 1. 50MP main cam, 32MP selfie. 5000mAh battery w/ 68W charging. IP68 & Gorilla Glass 5. Peacock Pink, Ballad Blue (vegan leather), or Tidal Teal.https://t.co/fK1oAqh3eP pic.twitter.com/cLTGseu1JP

— Evan Blass (@evleaks) March 15, 2024