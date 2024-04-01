Головний фінансовий директор CD Projekt Red Пьотр Нілубович розповів, що він не бачить місця для мікротранзакцій в одиночних іграх. Про це пише Insider Gaming із посиланням на інтерв’ю Нілубовича для StockWatch.pl.

«Ми не бачимо місця мікротранзакціям у випадку з одиночними іграми, але не виключаємо, що в майбутньому будемо використовувати це рішення у випадку з багатокористувацькими проєктами», – сказав Нілубович.

Попри те, що мікротранзакції вже є стандартом у багатокористувацьких ігор, подібні рішення сприймаються гравцями не надто добре в одиночних. Наприклад, Dragon’s Dogma 2 отримала шквал критики за можливість купувати внутрішньоігрову валюту, можливість змінювати пішаків та навіть фаст травел.

CD Projekt Red поки що не була помічена за подібною практикою. Всі одиночні ігри компанії йдуть з повним набором функцій та контенту, які гравець може та повинен отримувати самостійно через гру, а не через мікротранзакції.

Попри це, Нілубович не заперечив можливість використання мікротранзакцій. І хоча ми навряд побачимо їх у продовженнях The Witcher чи Cyberpunk, будуть інші проєкти, де таку систему монетизації потенційно можуть запровадити.

Зараз компанія працює над The Witcher 4, до якої залучено вже понад 400 працівників, другою частиною Cyberpunk, грою у новому всесвіті та проєктом Sirius. Остання якраз цілком може отримати мікротранзакції, адже за чутками гра буде багатокористувацькою.