Dragon’s Dogma 2 – пригодницька рольова гра від розробника та видавця Capcom – вийшла на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X|S. Гра зібрала доволі високі оцінки від критиків та видань.

Проєкт хвалять за світ, який цікаво досліджувати, пропрацьовані рольові елементи та глибоку бойову систему.

Dragon’s Dogma 2 у Steam досягла 184 тис. гравців і тепер є найвищим рекордом Capcom за кількістю одночасних користувачів для однокористувацької гри, випередивши Resident Evil 4 та Resident Evil Village.

Водночас гравці не поділяють захвату від гри. Менше ніж за добу з моменту виходу гра вже має понад 7 тисяч користувацьких рецензій в Steam, із яких лише 40% є позитивними.

Гру критикують за незадовільний технічний стан – Dragon’s Dogma 2 зависає навіть на комп’ютерах із Geforce 4090, велику кількість мікротранзакцій всередині гри та наявність захисту Denuvo.

Також гравці на ПК повідомляють про неможливість почати гру з початку, тому що вона не видаляє вже існуючі збереження. Для цього доводиться видаляти всі збереження вручну з комп’ютера та хмарного сховища Steam.

Наприклад, можна придбати кристали розлому – внутрішню валюту гри, необхідну для купівлі нових пішаків та інших предметів.

Також для покупки доступний Двоїстий фіміам Розлому – спеціальний предмет, який змінює поведінку пішаків.

Не бажаєте витрачати час на подорожі в грі – придбайте спеціальний Кристал повернення, який дозволить миттєво перенестись у заздалегідь позначене місце.

Якщо раптом вам перестав подобатися ваш персонаж, не проблема – зі спеціальним предметом «Мистецтво перетворення» ви можете змінити зовнішність персонажа, але лише один раз.

Щодо продуктивності, то в PC Gamer повідомляють, що хоча гра і використовує рушій RE-Engine, який показав себе доволі добре в римейках Resident Evil, але для створення безшовного великого світу знадобилося набагато більше ресурсів.

Через це гра вимагає й доволі не слабкий процесор. Користувачі Reddit пишуть, що масове вбивство NPC зменшує навантаження, та гра починає працювати краще.

На консолях ситуація не сильно краща:

PlayStation 5: в середньому 38 FPS при динамічних 2160p;

Xbox Series X: в середньому 40 FPS при динамічних 2160p;

Xbox Series S: в середньому 35 FPS при динамічних 1440p.

Гра використовує рейтрейсинг для глобального освітлення на PS5 та XSX, та його не можна вимкнути.

Попри всю критику, у більшості відгуків сказано, що абстрагувавшись від технічного стану, гра таки хороша.

Через кілька годин після старту продаж у Capcom перепросили за незручності та зазначили, що гра не має ексклюзивних донатних ресурсів та збалансована так, щоб гравцям не довелося звертатися до платних мікротранзакцій.

Крім того, у Capcom вже працюють над проблемою щодо неможливості почати нову гру.

Щодо частоти кадрів, то студія повідомила, що значна частина процесорних ресурсів виділяється для кожного персонажа та обчислення впливу їхньої фізичної присутності в різних областях. У певних ситуаціях, коли одночасно з’являється багато персонажів, використання процесора може бути дуже високим і впливати на частоту кадрів.

Команда визнає, що вжиті для оптимізації заходи виявилися недостатніми, тож триває робота над покращенням продуктивності.