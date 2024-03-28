Twitch вкотре змінює правила спільноти щодо сексуального контенту та оголеності під час трансляцій. Цього разу забороняють стрімити на інтимних частинах тіла.

Нещодавно на платформі розпочався новий тренд, де стримери виводили картинку з гри на інтимні частини свого тіла, як-от груди чи сідниці. Подібні трансляції набрали чимало розголосу у соціальних мережах.

I’ve officially seen it all 💀pic.twitter.com/gZ96jSa3hD — ryan 🤿 (@scubaryan_) March 16, 2024

Тож подібні трансляції заборонили. У правилах спільноти Twitch вказали, що тепер заборонено вміст, який зосереджується на інтимних частинах тіла в одязі, як-от сідниці, пах або груди.

Це не вперше, коли компанія змінює свої правила щодо сексуального вмісту на платформі за останній час. Наприкінці 2023 року компанія спершу дозволила певний сексуальний контент як-от натяки на повну чи часткову оголеність, але пізніше знову заборонила це.