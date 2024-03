Twitch вкотре змінює правила спільноти щодо сексуального контенту та оголеності під час трансляцій. Цього разу забороняють стрімити на інтимних частинах тіла.

Нещодавно на платформі розпочався новий тренд, де стримери виводили картинку з гри на інтимні частини свого тіла, як-от груди чи сідниці. Подібні трансляції набрали чимало розголосу у соціальних мережах.

