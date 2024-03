Чат-бот Grok невдовзі стане доступним більшій кількості користувачів соціальної мережі X. Про це оголосив Ілон Маск у своєму дописі на платформі.

За його словами, вже цього тижня доступ до Grok отримають всі преміум-підписники соцмережі, а не лише власники підписки Premium+.

Later this week, Grok will be enabled for all premium subscribers (not just premium+) https://t.co/4u9lbLwe23

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024