Чат-бот Grok невдовзі стане доступним більшій кількості користувачів соціальної мережі X. Про це оголосив Ілон Маск у своєму дописі на платформі.

За його словами, вже цього тижня доступ до Grok отримають всі преміум-підписники соцмережі, а не лише власники підписки Premium+.

Later this week, Grok will be enabled for all premium subscribers (not just premium+) https://t.co/4u9lbLwe23 — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024

Нагадаємо, що минулої осені компанія Ілона Маска xAI запустила власну версію ChatGPT. Чат-бот на основі штучного інтелекту отримав назву Grok та спершу був доступний обмеженій групі користувачів у США для бета-тестувань.

Серед особливостей бота те, що він має доступ до інформації в режимі реального часу через платформу X. Чат-бот здатний відповідати на «гострі питання», які не сприймаються більшістю інших систем ШІ.

Нещодавно бот став open source і вже доступний на GitHub. Це дозволить дослідникам і розробникам використовувати модель та впливати на те, як компанія оновлюватиме Grok у майбутньому.