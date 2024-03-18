Чат-бот Grok компанії xAI Ілона Маска став open source і вже доступний на GitHub. Це дозволить дослідникам і розробникам використовувати модель та впливати на те, як компанія оновлюватиме Grok у майбутньому, повідомляє The Verge.

В xAI пояснюють, що Grok є моделлю Mixture-of-Experts із 314 мільярдів параметрів. Вона була створена минулої осені і не пройшла доопрацювання для будь-яких конкретних застосувань, таких як діалог.

Як зазначає VentureBeat, вона випускається під ліцензією Apache 2.0, яка дозволяє комерційне використання, але не включає дані, що використовуються для її навчання, або підключення до X для отримання даних у реальному часі.

Торік стало відомо, що xAI запускає власну версію ChatGPT. Чат-бот на основі штучного інтелекту отримав назву Grok та спершу був доступний обмеженій групі користувачів у США для бета-тестувань.

Чат-бот має доступ до інформації в режимі реального часу через платформу X. Він здатний відповідати на «гострі питання», які не сприймаються більшістю інших систем ШІ. Нещодавно Ілон Маск заявив про наміри оприлюднити вихідний код Grok.

Зазначимо, що компанії випускають моделі з відкритим або обмеженим відкритим кодом, щоб отримати відгуки від інших дослідників про те, як їх покращити.

Хоча існує багато моделей з повністю відкритим вихідним кодом, таких як Mistral і Falcon, найпоширеніші моделі мають або закритий вихідний код, або обмежену відкриту ліцензію.