Федеральна влада США попросила Google розкрити особи людей, які переглядали деякі відеоролики на YouTube. Про це стало відомо із судових документів, пише Engadget.

В одному із випадків влада попросила Google надати імена, адреси, номери телефонів і дані про активність користувачів, які переглядали певні відео на YouTube у період з 1 по 8 січня 2023 року. Також влада попросила IP-адреси людей, які дивилися відео, не ввійшовши в свої облікові записи.

За такою інформацією слідчі звернулися у межах справи щодо особи, яка використовує ім’я «elonmuskwhm» у мережі. Цю людину підозрюють в тому, що вона продає біткойни за готівку і тим самим порушує законодавство про відмивання грошей і займається неліцензованим бізнесом з переказу грошей.

Як повідомляється, агенти під прикриттям надіслали підозрюваному посилання на відео з YouTube. Однак ці ролики не були приватними – їх переглянули понад 30 тис. разів. Це означає, що влада потенційно запитала у Google приватну інформацію про доволі велику кількість людей.

Судячи із документів, суд задовольнив описаний запит. Однак незрозуміло, чи передала компанія дані, які запитувала влада.

У ще одному випадку влада попросила Google надати список акаунтів, які «переглядали та/або взаємодіяли» з вісьмома прямими трансляціями на YouTube. Поліцейські запросили цю інформацію після того, як за ними спостерігали через трансляцію під час обшуку території після повідомлення про закладену вибухівку.

Одна з таких відеотрансляцій була розміщена на акаунті Boston and Maine Live, який має понад 130 тис. підписників.

У Google зауважили, що компанія дотримується захисту приватності користувачів. Однак захисники приватності схвильовані тим, що державні органи можуть використовувати владу і отримувати конфіденційні дані людей, які просто переглядають відео на YouTube.