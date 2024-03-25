56% українців насторожено ставляться до дзвінків з незнайомих номерів: 29% ніколи не беруть слухавку від невідомих контактів, ще 27% – тільки якщо очікують на виклик від курʼєра, магазину тощо. А от решта 44% відповідають на дзвінки з незнайомих номерів. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

У респондентів також запитали, як вони діятимуть у разі пропущеного виклику від невідомого контакту. Абсолютна більшість респондентів (67%) не робитимуть нічого й не перетелефонують.

Близько чверті опитаних спершу перевірять номер: 14% користуються для цього спеціальними програмами, ще 9% шукають в інтернеті та месенджерах. Тільки 10% одразу перетелефонують у разі пропущеного дзвінка з невідомого номера.

Відповідне опитування організували на офіційному каналі Rakuten Viber Україна. До нього долучилися близько 70 тис. українців. Понад 50% респондентів – віком до 45 років.