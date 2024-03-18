Sony призупинила виробництво PlayStation VR2, щоб розпродати накопичені запаси гарнітури. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, знайомих зі справою.

Продажі гарнітури віртуальної реальності, вартість якої складають $550, прогресивно уповільнюються з випуску, водночас запаси PSVR2 тільки наростають, через що компанією було ухвалено рішення тимчасово припинити виробництво.

Як повідомляється, після запуску гарнітури у лютому минулого року, Sony виробила близько 2 мільйонів пристроїв.

За даними IDC, у I кварталі 2023 року, коли PSVR2 тільки-но вийшла, було відвантажено 595,5 тис. пристроїв, у II кварталі – 435,3 тис., у III – 343,6 тис., а у IV – 325,5 тис.

Серед головних причин спаду зниження постачання та продажів називають високу ціну PSVR2 та відсутність нових цікавих проєктів для віртуальної реальності. Sony ситуацію не коментує.

Минулого року повідомлялося, що PlayStation VR2 показала слабкий старт й аналітики очікували зниження ціни, проте цього так і не сталося.

Нагадуємо, що Sony також тестує можливість використання PSVR2 на ПК. Компанія обіцяла, що підтримка для гарнітури віртуальної реальності на ПК з’явиться протягом 2024 року.