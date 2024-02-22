У новому блог-пості Sony написано, що компанія тестує можливість використання гарнітури PlayStation VR2 на ПК.

Компанія хоче зробити підтримку гарнітури на ПК загальнодоступною у 2024 році. Поки що інших подробиць немає.

«Ми раді повідомити, що зараз ми тестуємо можливість для гравців PS VR2 отримати доступ до додаткових ігор на ПК, щоб запропонувати ще більше різноманітності ігор на додаток до доступних на PS5. Ми сподіваємось, що ця підтримка стане доступною у 2024 році, тож слідкуйте за оновленнями».

Sony не уточнює, що саме мається на увазі під фразою «додаткових ігор на ПК», тож поки невідомо, чи працюватиме гарнітура PlayStation VR2 із усіма VR іграми на ПК, чи лише з тими, які випускає Sony.