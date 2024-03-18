Науково-фантастична action/adventure Outcast – A New Beginning, сиквел успішної гри 1999 року, вийшла на PlayStation 5, Xbox Series та Windows ПК. Розробники з Appeal Studios підготували трейлер з нагоди релізу.

Бельгійська Appeal Studios – нащадок тої самої бельгійської Appeal, яка випустила оригінальну гру у 1999 році, а потім збанкрутувала. Видає Outcast – A New Beginning компанія THQ Nordic; наразі це частина Embracer Group, яка, нагадаємо, нарешті позбулася російського бізнесу.

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Свого часу оригінальна Outcast зібрала купу нагород, включаючи Adventure та Adventure/Role-Playing року від багатьох видань, у тому числі від «Домашнього ПК». У 2017 р. відновлена Appeal Studios випустила ремейк Outcast – Second Contact достатньо позитивно зустрінутий гравцями і ось нарешті прийшла черга і повноцінного сиквелу.

Нагадаємо, події Outcast відбуваються у паралельному світу Aдельфа, куди потрапляє відчайдушний американський спецпризначенець Каттер Слейд. Місцеві мешканці визнали його месією, тож Слейду треба воювати за цей світ.

Outcast – Second Contact багато у чому схожа з нещодавньою Avatar: Frontiers of Pandora, тут теж є відкритий світ, інопланетяни, які літають на чудних ящерах та погана корпорація. Але слід зауважити, що оригінальна гра Outcast з’явилась на 10 років раніше першого фільму Avatar, тож якщо хтось тут і плагіатор, то це Кемерон.

Схоже Outcast – A New Beginning сподобалась гравцям, принаймні фанатам старих частин. Станом на зараз гра має Steam-рейтинг 81/100, ось правда відгуків поки що небагато. Кількість гравців в онлайн Steam лише трохи перевищила 1 000 осіб.