Як ми й сповіщали раніше Embracer Group все ж таки вирішила позбутися проблемного активу у вигляді американсько-російської Saber Interactive. Компанія продана за $247 млн фактично самій собі.

Завдяки цьому продажу Embracer Group остаточно припиняє усі операції в Росії, одночасно покращуючи грошовий потік, зменшуючи капітальні витрати, чистий борг та майбутні зобов’язання. Покупцем Saber Interactive є Beacon Interactive, компанія, контрольована співзасновником Sabre Interactive Метью Карчом.

Згідно з повідомленням на сайті Embracer, Saber Interactive залишає за собою опціон на придбання україно-мальтійської студії 4A Games та угорської Zen Studios, які раніше входили до її структури. Журналіст Джейсон Шраєр підтвердив, що компанія вже вирішила скористатися цим опціоном.

Цікаво, що при цьому довгострокові ліцензійні та видавничі права на поточні та майбутні ПК та консольні ігри серії Metro належать Plaion, яка залишається у складі Embracer.

Нагадаємо, формально Saber Interactive – це американська компанія зі штаб-квартирою у Форт-Лодердейлі, Флорида. Але ми добре пам’ятаємо, що компанія була заснована у 2001 році у Санкт-Петербурзі. Офіс у Санкт-Петербурзі все ще активно працює над іграми Saber. Крім того, до складу Saber Interactive входять російські студії Bytex (Саранськ) та SmartPhone Labs (Великий Новгород), а також білоруська Saber Interactive Belarus (Мінськ).

Українські 4A Games та Fractured Byte потрапили до складу Saber Interactive після придбання Embracer Group у 2020 та 2021 рр. відповідно. Fractured Byte також залишається з Saber.