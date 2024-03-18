Фантастична стрічка «Дюна: Частина друга» / Dune: Part Two у світовому прокаті вже понад $494,7 млн. Про це свідчать дані Box Office Mojo станом на 17 березня.

За підрахунками, збори в Північній Америці склали $205,3 млн – тобто 41,5% усієї суми. В решті світу зібрано $289,4 млн, або 58,5% загальної суми.

Як відомо, йдеться про сиквел фільму «Дюна» / Dune: Part One, який вийшов у 2021 році. В українському кінопрокаті «Дюна: Частина друга» стартувала 29 лютого. Картина розказує про міфічну подорож Пола Атріда та фременів на шляху помсти заколотникам, які знищили його родину.

До акторського складу другої частини увійшли: Тімоті Шаламе («Вонка», «Інтерстеллар»), Зендея («Людина-павук: Додому шляху нема»), Ребекка Ферґюсон («Місія неможлива: Розплата»), Джош Бролін, Остін Батлер, Флоренс П’ю, Дейв Батіста, Крістофер Вокен, Стівен Маккінлі Гендерсон, Леа Сейду, Стелл.