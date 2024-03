Через два роки після релізу у Steam та Epic Games Store DRM-free версія God of War (2018) вийшла у GOG.com. Це четверта гра Sony на цьому сервісі.

З нагоди релізу до 29 березня 2024 р. GOG.com пропонує придбати God of War зі знижкою у 50%.

Станом на зараз у GOG.com вийшли лише 4 з колишніх ексклюзивів Sony: Horizon Zero Dawn Complete Edition, Days Gone, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection і ось God of War. Такі ігри як Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Last of Us Part I, Returnal, Sackboy: A Big Adventure доступні поки що лише на Steam та Epic Games Store.

Нагадаємо, свого часу ми високо оцінили ПК-порт God of War. А на PlayStation 5 тим часом вийшла вже наступна частина серії, God of War Ragnarok.