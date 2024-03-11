Nintendo та компанія Illumination працюють над другою частиною мультфільму «Брати Супер Маріо в кіно» / Super Mario Bros. Movie. Про це пише Bloomberg.

Над стрічкою працюватиме засновник і головний виконавчий директор Illumination Кріс Меледандрі та Шігеру Міямото з Nintendo, оригінальний творець гри.

Режисерами стрічки знову стануть Аарон Хорват і Майкл Єленіч, а Меттью Фогель також повернеться до ролі сценариста. Фільм вийде 3 квітня 2026 року.

Поки що жодних інших подробиць про новий мультфільм не повідомляється.

Перша частина «Брати Супер Маріо в кіно» зібрала рекордних $1,3 млрд, стала другим найприбутковішим мультфільмом в історії та другим найприбутковішим фільмом 2023 року.

Окрім цього проєкту Nintendo також працює над фільмом The Legend of Zelda, режисером якого стане Вес Болл, відомий трилогією «Той, що біжить лабіринтом» / The Maze Runner.