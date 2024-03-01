Українська компанія MacPaw запустить магазин застосунків Setapp на iOS у квітні. Магазин буде доступним у беті та лише в Європейському союзі.

«Ми прокладаємо новий шлях для індустрії програмного забезпечення до кращої та більш різноманітної екосистеми додатків. Це запропонує клієнтам більше вибору та кращий загальний досвід користувача», – сказав Олександр Косован, генеральний директор і засновник MacPaw.

Бета-версія магазину запропонує користувачам асортимент застосунків за категоріями з додатками для продуктивності, креативності, утилітами для спрощення повсякденного життя, професійними інструментами тощо.

«Із Setapp наша обіцянка проста: запропонувати програмне забезпечення та інструменти, які спрощують ваш робочий процес, запалюють вашу творчість і посилюють ваш вплив. Ми ретельно підбираємо нашу колекцію, гарантуючи, що кожна програма, кожна функція та кожне оновлення відповідають нашій філософії суттєвої ефективності», – зазначили в MacPaw.

Зараз компанія вже запустила список очікування, до якого можна приєднатися на офіційному сайті Setapp.

Setapp – це платформа на основі підписки, яка пропонує користувачам колекцію програм для Mac та iOS. Платформа надає розробникам можливість отримання винагороди на основі використання додатків та їхньої ринкової вартості.