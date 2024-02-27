Європейська комісія може почати розслідування щодо Apple через те, що компанія вирішила вимкнути вебдодатки в Європейському Союзі. Про це повідомляє The Verge.

«Ми справді розглядаємо пакети відповідності всіх брамників, включаючи Apple. У цьому контексті ми, зокрема, розглядаємо питання прогресивних вебдодатків і можемо підтвердити надсилання запитів на інформацію до компанії і розробників додатків, які можуть надати корисну інформацію для нашої оцінки», — йдеться в заяві Європейської комісії.

Нагадаємо, що раніше гендиректор Epic Games Тім Свіні висловив думку, що вебдодатки вимикають через, що компанія не хоче конкуренції.

Офіційна позиція компанії щодо вебдодатків в ЄС дещо інша. Через те, що компанію змусили відкрити iOS для сторонніх браузерів, Apple не змогла б перевіряти всі вебдодатки та переконуватися у тому, що вони безпечні, через що їх вимкнули повністю.