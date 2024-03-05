Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг відвідав економічний форум в Стенфордському університеті, під час якого заявив, що AGI (загальний штучний інтелект) вже за п’ять років зможе пройти будь-який з людських тестів. Про це пише Reuters.

Хуанг сказав це у відповідь на одне із запитань про те, коли штучний інтелект зможе зрівнятися з людським.

«Це залежить від того, яким ви бачите фінальний результат, – каже очільник NVIDIA. – Якщо мається на увазі здатність пройти людський тест, то AGI вже зовсім близько».

Дженсен Хуанг конкретизував, що ШІ вже без проблем може скласти іспити на адвоката. Але в нього все ще виникають складнощі з більш вузькоспеціалізованими дисциплінами, наприклад, гастроентерологією.

Загалом на думку гендиректора NVIDIA, до створення AGI – ще далеко, адже вчені досі не можуть дійти згоди щодо того, як описати роботу людського розуму.

«Тому мені, як інженеру, важко досягти успіху, тому що інженери потребують чітко визначених цілей», – сказав Хуанг.

Нагадаємо, що Марк Цукерберг теж хоче створити AGI, як і Сем Альтман, генеральний директор OpenAI. А президент Microsoft навпаки наголошує, що для цього може знадобитися десятиліття.