Кількість активних щомісячних користувачів Spotify у IV кварталі 2023 року збільшилася на 23%, до 602 млн. Про це пише Reuters із посиланням на інформацію стримінгового сервісу.

Цей результат виявився більшим за очікування компанії та прогнози аналітиків на рівні 601,33 млн користувачів.

Кількість передплатників Premium, на яких припадає левова частка доходів компанії, у цей період зросла на 15% – до 236 млн. Це також перевершило прогнози на рівні 235,1 млн передплатників.

Квартальний дохід Spotify збільшився на 16%, до 3,67 млрд євро ($3,94 млрд). Проте він не дотягнув до прогнозу в 3,72 млрд євро.

Передбачається, що в I кварталі поточного року Spotify матиме вже 618 млн щомісячних активних користувачів і 239 млн підписок Premium.

Нагадаємо, що в грудні генеральний директор Spotify Деніел Ек оголосив про масштабні скорочення в компанії. За його словами, йдеться про звільнення 17% співробітників сервісу.