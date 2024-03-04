Apple готується оновити свою лінійку продуктів новими ноутбуками MacBook Air, планшетами iPad, стилусом Apple Pencil та клавіатурою Magic Keyboard, обравши для цього тихий випуск без традиційної презентації, повідомляє Bloomberg.

Найближчими тижнями будуть представлені оновлені моделі iPad Pro, включаючи новий iPad Air з 12,9-дюймовим дисплеєм, а також оновлені аксесуари, розроблені спеціально для цих планшетів. Лінійка Mac також поповниться 13-дюймовими та 15-дюймовими моделями MacBook Air, кожна з яких буде оснащена останнім чипом Apple M3. Наразі ці продукти перебувають на стадії виробництва, а маркетингова команда Apple готується до їх швидкого анонсу.

Серед майбутніх новинок — перше за майже шість років велике оновлення iPad Pro, перший iPad з OLED-дисплеєм та збільшення розміру екрана iPad Air до 12,9 дюйма. Крім того, клавіатура Magic Keyboard вперше отримає новий дизайн. Зазвичай такі значні оновлення можна було б продемонструвати на великому заході, але Apple вирішила представити ці продукти на своєму вебсайті, доповнивши їх відеороликами та маркетинговими ініціативами.

Нові пристрої з’являться на ринку приблизно в березні або квітні. Після цього релізу основна увага буде прикута до Всесвітньої конференції розробників Apple (WWDC), на якій, як очікується, будуть представлені розробки компанії в області генеративного ШІ та, можливо, наймасштабніше на сьогодні оновлення iOS.