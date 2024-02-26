Apple працює над новим зовнішнім виглядом iOS 18, який має з’явитися вже цього року. Візуальне оновлення має зробити систему більш схожою на visionOS з Apple Vision Pro. Про це пише Techradar.

Попереднє велике візуальне оновлення iOS отримувала в iOS 7, випущеній аж у 2013 році, коли відмовилася від імітації реальної поверхні в іконках додатків (скевоморфізм).

iOS 6 зліва та iOS 7 справа

Нові версії iOS зазвичай представляють на Всесвітній конференції для розробників Apple (WWDC), що проходить у червні. Тож відносно скоро ми зможемо поглянути на новий дизайн найпопулярнішого смартфона 2023 року.

Також повідомляють, що редизайн має отримати й macOS, але не раніше 2025-го, а то й 2026 року.