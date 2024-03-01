Gearbox Entertainment, компанія відома своєю серією Borderlands, звільниться з-під крила Embracer Group. Про це пише Kotaku.

Фінансові проблеми Embracer Group, які привели до масових звільнень у компанії та продажу Saber Interactive, також ведуть до того, що розробники Borderlands матимуть нового власника.

Генеральний директор і співзасновник Gearbox Ренді Пітчфорд провів зустріч із працівниками компанії та розповів, що рішення щодо їхнього майбутнього вже ухвалено.

Як повідомляють обізнані джерела, компанія мала три шляхи – залишатися з Embracer, відкупитися та стати незалежною або продатися іншій компанії. Рішення пішло на користь пошуку нового покупця.

Більше подробиць про це має з’явитися протягом місяця. Водночас Пічфорд надіслав Kotaku наступну заяву: