Gearbox Entertainment, компанія відома своєю серією Borderlands, звільниться з-під крила Embracer Group. Про це пише Kotaku.
Фінансові проблеми Embracer Group, які привели до масових звільнень у компанії та продажу Saber Interactive, також ведуть до того, що розробники Borderlands матимуть нового власника.
Генеральний директор і співзасновник Gearbox Ренді Пітчфорд провів зустріч із працівниками компанії та розповів, що рішення щодо їхнього майбутнього вже ухвалено.
Як повідомляють обізнані джерела, компанія мала три шляхи – залишатися з Embracer, відкупитися та стати незалежною або продатися іншій компанії. Рішення пішло на користь пошуку нового покупця.
Більше подробиць про це має з’явитися протягом місяця. Водночас Пічфорд надіслав Kotaku наступну заяву:
«Мені приємно, що те, чим ми займаємось, достатньо цікаве людям, щоб ви хотіли розповісти про нас своїм читачам. Для мене велика честь, що наша компанія є предметом чуток, спекуляцій і дискусій. Як завжди, ми будемо раді поділитися з вами майбутніми проєктами або новинами поки ми наполегливо працюємо над виконанням нашої місії – розважати світ».
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