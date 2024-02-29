Студія Cloud Imperial, яка відповідає за розробку космічного шутера Star Citizen, звільнила невідому кількість працівників. Про це пише GamesIndustry.biz.

Компанія підтвердила цю інформацію.

«Тепер, коли ми повернулися в офіс і бачимо прогрес і якість роботи під час особистої спільної роботи наших команд, ми вирішили розмістити якомога більше розробок в одному місці, що призвело до деяких незначних кадрових змін, оскільки ми переміщуємо деякі позиції розвитку ближче до своїх основних команд. У результаті цієї консолідації невелику кількість посад було ліквідовано, і ми продовжуємо набирати персонал на ключові посади в компанії», – йдеться в заяві.

Напередодні Cloud Imperium покинув ігровий директор Тодд Пейпі. Продюсерка Енні Буффар, яка теж нещодавно звільнилась, розповіла, що вона покинула «дуже токсичну компанію», де її засуджували за висловлення стурбованості можливими звільненнями.

У вересні минулого року повідомлялось, що компанія зібрала вже $600 млн на розробку Star Citizen, а гра дісталася до стадії Alpha 3.20. Попри це, жодних натяків на дату релізу й досі немає, хоч зараз сума краудфандінгу сягнула вже $667 млн.

Водночас Cloud Imperium наприкінці жовтня також розповідала про Squadron 42, синглплеєрну гру, яка колись мала бути частиною Star Citizen. Розробники показали 26 хвилин ігроладу, але й тут нічого не розповіли про дату релізу.