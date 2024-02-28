Перша інформація про Assassin’s Creed Infinity з’явилася ще у 2021 р., а у 2022 р. стало відомо, що це взагалі-то не гра, а спеціальний хаб для гравців в Assassin’s Creed, єдина точка входу в ігровий всесвіт AC. Більше подробиць про цей проєкт та наступні ігри серії розповів сайт Insider Gaming. Журналісти побачили відеодемонстрацію Assassin’s Infinity.

Assassin’s Creed Infinity – це live-сервіс, через який гравці будуть запускати усі наступні ігри серії Assassin’s Creed. При цьому завантаження гри, за словами журналістів, відбуваються майже миттєво і продовжувати грати можна з будь-якого місця, де ви зупинилися. Крім того, в Infinity гравці начебто будуть отримувати частини сучасної історії Assassin’s Creed, а також доступ до косметики та Проєктів (по суті це наративні міні бойові перепустки / DLC) для персонажів ігор.

Проєкти будуть додаватися постійно, навіть меж релізами ігор, щоб підтримувати інтерес гравців. Згідно з планом Ubisoft нові великі ігри серії Assassin’s Creed будуть виходити раз на два роки, а Проєкти та DLC у проміжках між ними.

Assassin’s Creed Infinity має запуститися разом з Assassin’s Creed Red про феодальну Японію, який вийде або наприкінці 2024 р., або на початку 2025 р. Далі мультіплеєрний Assassin’s Creed Invictus – 2025 р. Assassin’s Creed Hexe про Європу часів полювання на відьом має вийти у 2026 р. До речі, у цій грі лише одна героїня жінка, що не характерно для останніх частин серії.

Серед інших проєктів Assassin’s Creed, які ще не мають навіть приблизних дат релізу: Obsidian (ремейк Assassin’s Creed 4: Black Flag), Nebula (у сетингу Індії, Ацтекської імперії та Середземномор’я, можливо у XIV-XVI сторіччях), Raid (Free-to-play кооперативна PvE на 4 гравці), Echoes (ще одна багатокористувацька гра) плюс ще один ремейк. Все це має вийти до 2030 р.

Чимало планів, Ubisoft, але чи не забагато Assassin’s Creed на наступні 6 років?