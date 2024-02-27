Протягом тривалого часу середній онлайн в Black Flag був близько 1000 гравців. Однак, згідно з даними сайту SteamDB, ця цифра різко зросла 16 лютого – в день, коли Skull and Bones нарешті вийшла після багатьох років неспокійної розробки, пише IGN.

Після запуску кількість гравців у Black Flag зросла до 1,679, 17 лютого – до 2,600, а 18 лютого – до 3,226. Це зростання продовжилося, не опускаючись нижче 2 401 гравця з моменту досягнення нового піку в 3 594, який зафіксували 25 лютого.

Оцінити кількість гравців в Skull and Bones, на жаль, немає можливості, оскільки гра ще не з’явилася в Steam. Ubisoft надає перевагу релізу для ПК в Epic Games Store та власному додатку Ubisoft Connect.

Проте інсайдери повідомляли, що всього з моменту релізу в Skull and Bones пограло близько 800 000 гравців, враховуючи гравців в безплатну восьмигодинну версію гри.

Не можна сказати, що Ubisoft щось втратила від такої конкуренції, адже обидві гри належать їй, але ситуація кумедна.