Honor Magic6 Pro

Китайський бренд Honor, який минулого року повернувся в Україну, показав на виставці MWC 2024 в Барселоні флагманську модель Magic6 Pro, яка буде пропонуватися у Європі за 1299 євро.

Смартфон отримав 6,8-дюймовий LTPO AMOLED екран з роздільною здатністю 2800х1280 точок, співвідношенням сторін 19.5:9, частотою оновлення від 1 до 120 Гц та заявленою піковою яскравістю до 5000 ніт (до 1800 ніт у звичайному режимі). Цікаво, що попри тренд на пласкі дисплеї, в Magic6 Pro він не просто заокруглений, а заокруглений одразу з усіх чотирьох сторін.

Платформа смартфона використовує флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 3 з графікою Adreno 750. Його доповнюють 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої UFS 4.0 памʼяті. Бездротові модулі представлені Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3 з підтримкою LDAC та APTX HD. Окрім цього є інфрачервоний датчик для використання смартфона як пульта керування сумісною технікою. Для навігації підтримуються супутникові системи GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou та Galileo.

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Magic6 Pro працює на основні Android 14, поверх якого використовується інтерфейс MagicOS 8.0. В апараті присутні сервіси Google, тож можна констатувати, що формальне відділення від Huawei дозволило Honor обійти санкції, накладені на материнську компанію з боку США.

Не обійшлось й без підтримки функцій ШІ. Magic6 Pro буде мати вбудовану модель штучного інтелекту Llama 2 від Meta та зможе надавати відповіді на запитання, генерувати та читати текст без доступу до інтернету.

Система з основних камер смартфона має три модулі:

50 Мп ширококутний зі змінною діафрагмою f/1.4-f/2.0 та оптичною стабілізацією;

50 Мп ультраширококутний з діафрагмою f/2.0 та електронною стабілізацією;

180 Мп перископічний телефото з діафрагмою f/2.6, 2,5x оптичним зумом, до 100x цифровим зумом та оптичною стабілізацією.

Фронтальна камера в Magic6 Pro 50-мегапіксельна з додатковим інфрачервоним модулем для роботи системи розпізнавання обличчя.

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Вбудований в смартфон акумулятор має ємність 5600 мА⋅год, він підтримує дротову зарядку до 100 Вт та бездротову зарядку до 66 Вт.

Розміри корпусу Magic6 Pro складають 162,5 х 75,8 х 8,9 мм, апарат буде доступний в Європі у двох варіантах – зі скляною тильною частиною в чорному кольорі та з кришкою зі штучної шкіри зеленого кольору. Через різні матеріали трохи відрізняється вага версій, для чорної – це 229 грамів, а для зеленої – 225 грамів. Обидва варіанти мають захист від води та пилу за стандартом IP68.