Skull and Bones – це перший АААА проєкт, але він не дуже зацікавив гравців. За 10 днів після релізу 13 лютого у гру зіграло лише 850 000 людей. І це з урахуванням тих, хто долучився до безплатної восьмигодинної версії. Про це повідомляє Insider Gaming, посилаючись на свої джерела.

Можна зробити висновок, що гравці в середньому приділяють Skull and Bones від трьох до чотирьох годин на день. Однак неясно, чи зміниться ця ситуація після закінчення терміну дії безплатної пробної версії. І навряд чи ми отримаємо відповідь до наступного фінансового звіту компанії, якого варто очікувати у травні.

За словами джерел, одним з основних факторів низької кількості гравців є рішення зробити гру повністю платною та поставити цінник у $70. Це критикували як публічно, так і всередині компанії.

«Думаю, ми всі знаємо, що ця гра мала б коштувати $30-$40 в кращому випадку, але ми не можемо вплинути на це», – сказав анонімний працівник Ubisoft.

Skull and Bones перебував у розробці 10 років та змінив стільки ж студій-розробників. На створення гри було витрачено близько $200 млн.

Можливо, цифра у 850 000 гравців менше ніж за 2 тижні може звучати не так вже й погано. Але нещодавня зірка Palworld продався накладом у 2 мільйони копій лише за перші 24 години після релізу.