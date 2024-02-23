Посадковий модуль Nova-C (Odysseus) приватної американської компанії Intuitive Machines здійснив успішну посадку на поверхні Місяця. Про це виробник повідомив на платформі X.

«У Odysseus з’явився новий дім», – написала коротко Intuitive Machines.

“Odysseus has a new home” https://t.co/oVgLobxH8T — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 22, 2024

За цією місією стежать мільйони людей. Вона є важливою з різних причин. Наприклад, це – перший в історії випадок, коли посадку на поверхні Місяця здійснив апарат приватної компанії.

Крім того, місія важлива не лише для приватного бізнесу, а й загалом для США. Річ у тім, що країна не здійснювала успішних посадок на Місяці з 1972 року.

За інформацією NASA, Odysseus компанії Intuitive Machines сів о 01:23 за київським часом. Посадковий модуль доставив на поверхню Місяця наукові прилади для підготовки до досліджень в межах майбутньої місії Artemis.

«Ваше замовлення доставлено… на Місяць», – написали в NASA.

Нагадаємо, що SpaceX відправила на Місяць посадковий модуль, який побудувала Intuitive Machines Inc, 15 лютого. Невдовзі після цього компанія поділилася першими зображеннями Odysseus на тлі Землі.