SpaceX відправила на Місяць посадковий модуль, який побудувала приватна американська компанія Intuitive Machines Inc. Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про апарат проєкту Nova-C (Odysseus). Він спробує приземлитися на південній стороні Місяця 22 лютого.

Старт ракети з модулем відбувся з Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида сьогодні близько 8 години ранку за київським часом.

У разі успіху Intuitive Machines отримає титул, який не вдавалося здобути іншим компаніям і некомерційним організаціям, що намагалися досягти Місяця протягом минулих років. Її модуль Nova-C може стати першим приватним апаратом, який здійснить посадку на супутнику Землі.

Проте ця місія важлива не лише для Intuitive Machines, а й для США загалом, які не здійснювали успішних посадок на Місяці з 1972 року.