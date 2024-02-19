Intuitive Machines поділилася першими зображеннями свого посадкового модуля Nova-C (Odysseus) на тлі Землі. Апарат у межах місії IM-1 прямує до Місяця. Приголомшливі знімки компанія опублікувала на платформі X.

«Зображення були зроблені невдовзі після відокремлення від другого ступеня SpaceX під час першої подорожі Intuitive Machines на Місяць в межах ініціативи NASA CLPS (Комерційні послуги з виведення корисного навантаження на Місяць – ред.)», – йдеться в повідомленні компанії.

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Нагадаємо, що SpaceX відправила на Місяць посадковий модуль, який побудувала приватна американська компанія Intuitive Machines Inc, 15 лютого. Він спробує приземлитися на південній стороні Місяця 22 лютого.

Цю місію називають важливою не лише для самої компанії, але й для США загалом. Все тому, що країна не здійснювала успішних посадок на Місяці з 1972 року.